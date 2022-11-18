С 12 по 13 ноября в Санкт-Петербурге прошли международные соревнования по каратэ WKF «Петербургская осень». Каменск на турнире представляли воспитанники тренера Александра Кравченко из клуба каратэ-до «Тори».

Конкуренция была жесткой. В соревнованиях участвовали сильнейшие бойцы из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кувейта и Узбекистана. Всего 1800 бойцов, которые выступали одновременно на десяти татами в КВЦ «Экспофорум».

В числе участников — чемпионы и призеры России, титулованные спортсмены. Проходных поединков не было. За медаль нужно было побороться.

Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 6−7, 8−9 лет, юношей и девушек 10−11, 12−13 лет, кадетов 14−15 лет, юниоров 16−17 лет и взрослых по ката и кумитэ.

Каменск на турнире представляли юные спортсмены клуба каратэ «Тори» Ксения Асеева, Диана Буценко, Роман Буценко, Мария Шеверева, Виктория Лутошкина, Алина Синебрюхова.

Ребята выступили достойно, но победить удалось не всем. По итогам соревнований лишь Диана Буценко стала серебряным призером соревнований. Ксения Асеева, проведя пять поединков, к сожалению, стала пятой в своей категории.