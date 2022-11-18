Ожидалось, что 18 ноября губернатор Василий Голубев посетит несколько социально важных районных объектов. Район готовился, на дорогах ямы срочно латали.

Однако в этот день губернатор проехал мимо Каменска-Шахтинского и района – он принимал участие в открытии движения по обновленному участку трассы, который связывает Миллерово и станицу Вешенскую.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, реконструкция дороги длиной 31 км выполнена на год раньше запланированного срока. По ней можно добраться из Ростова-на-Дону самым коротким маршрутом в Боковский, Миллеровский, Кашарский и Шолоховский районы.