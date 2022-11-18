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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

власть

Глава Шевченко впервые выйдет в люди

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Встреча сити-менеджера с каменчанами запланирована на 25 ноября во Дворце культуры им. Гагарина.

В 16.00 Владимир Шевченко отчитается перед населением о своей деятельности за 2022 год, а также ответит на наболевшие вопросы.

Напомним, что ранее ветви власти выходили в народ ежегодно, проводя ряд встреч по установленному графику в городе, мкр. Лиховском и мкр. Зводском.

С наступлением пандемии отчеты проводились в формате онлайн. В этом году запланирована лишь одна встреча в центре города.

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