Встреча сити-менеджера с каменчанами запланирована на 25 ноября во Дворце культуры им. Гагарина.

В 16.00 Владимир Шевченко отчитается перед населением о своей деятельности за 2022 год, а также ответит на наболевшие вопросы.

Напомним, что ранее ветви власти выходили в народ ежегодно, проводя ряд встреч по установленному графику в городе, мкр. Лиховском и мкр. Зводском.

С наступлением пандемии отчеты проводились в формате онлайн. В этом году запланирована лишь одна встреча в центре города.