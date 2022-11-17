Нововведения в системе ОМС стартуют с 1 декабря этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

С началом первого зимнего месяца вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности. Также получить электронный полис лица без ОМС могут через портал «Госуслуг». Новорожденным с 1 декабря он будет выдаваться автоматически.

Сообщается, что с декабря в системе ОМС изменится ведение учета, что позволит объединить информацию о пациентах, которые обслуживались на региональном и федеральном уровне. Мера позволит упростить оформление документов.

Что касается бумажных полисов, то сведения о них автоматически появятся в государственной информационной системе ОМС.