общество
В России разрешили бесплатные авиаперелеты для детей с тяжелыми заболеваниями
С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Новшество также будет распространяться на родителей или сопровождающих юных пациентов.
В документе оговаривается, что бесплатный перелет будет предоставляться в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте будет занимать более 12 часов, а также составлять более 1 тыс. км.
«Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах», – говорится в сообщении.