С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Новшество также будет распространяться на родителей или сопровождающих юных пациентов.

В документе оговаривается, что бесплатный перелет будет предоставляться в случаях, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте будет занимать более 12 часов, а также составлять более 1 тыс. км.

«Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах», – говорится в сообщении.