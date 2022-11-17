Напомним, 12 октября 2021 года подросток сообщил о возможных терактах в школах, которые якобы запланировали студенты в Каменске и Каменском районе.

Аудиозапись широко распространилась в соцсетях и взбудоражила весь город. На время были закрыты учебные заведения. Как выяснилось позже, девятиклассник из Каменского района таким образом «пошутил».

Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования помещений и прилегающей территории на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. В результате никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Личность подростка установили в тот же день. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В итоге суд приговорил школьника к штрафу в размере 2500 рублей. Постановление инстанции пока не вступило в законную силу.