6 декабря планируется заключить с подрядчиком контракт на проведение рекультивации полигона ТКО в Донецке Ростовской области.

Об этом губернатор Василий Голубев сообщил жителю Донецка в ходе онлайн-приема.

На рекультивацию, то есть превращение огромной свалки мусора в закрытый, не влияющий на окружающую среду курган, в областном бюджете предусмотрено почти 228 млн руб. Работы будут организованы по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и должны завершиться в декабре 2023 г.

Отметим, в ноябре этого года должны были начать рекультивировать также полигон ТКО в Каменске-Шахтинском, однако первый же аукцион по выбору подрядчика в октябре этого года был приостановлен из-за жалобы.

Новые торги по каменскому полигону запущена 15 ноября. Выбрать подрядчика должны 23 ноября.