С раннего утра 17 ноября в многоквартирных домах в пер. Коммунистическом нет воды.

Как пояснили «ПИКу» в аварийной службе ОАО «Исток», воду перекрыли, чтобы ликвидировать аварию на водоводе. Труба рванула в районе дома № 106 в пер. Коммунистическом – рядом с детским садом № 33. Аварийная бригада уже раскопала там огромную яму для работ.

Отметим, это уже вторая яма, которую городским коммунальщикам пришлось расковырять на капитально отремонтированной дороге (первая на пересечении с ул. Горького). Если так и дальше пойдет, то Коммунистический станет вместо капитально отремонтированного – полностью непроезжим.

Как тут не вспомнить анекдот: «Трубоукладчики – очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед».

Что касается аварии, то ее устранять будут минимум до конца сегодняшнего дня. Поэтому в аварийной службе посоветовали каменчанам запастись водой.