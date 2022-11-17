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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
Фото: Сергей Труфанов, «ПИК».

транспорт

Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи

Опубликовано

17 ноября, несмотря на дождливую погоду, на дороге от трассы М4 «Дон» в сторону Абрамовки спешно латали ямы. 

Осведомленные люди подсказали, что в пятницу, 18 ноября, стадион футбольного клуба «Строитель» должен посетить губернатор Ростовской области Василий Голубев. Поэтому так торопятся починить дорогу.

Возможно, дорожники работают по своему графику, а ремонтируют дорогу с учетом специальных присадок для работы в дождь.

Местным жителям, впрочем, все равно. Лишь бы можно было ездить без проблем. 

  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
  • Дорогу на Абрамовку латали невзирая на лужи
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