Наркологический диспансер Ростовской области открыл телеграм-канал «Свобода личности» (@nezavisimostlichnosti) для поддержки людей с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает правительство РО.

На канале публикуются материалы и видеотренинги, которые касаются различных сфер жизни зависимого человека в процессе выздоровления. Здесь приветствуются обсуждения и комментарии участников. Также можно высказывать личное мнение, рассказывать истории из жизни, приводить свои примеры.

Сообщается, что новый способ общения с пациентами не отменяет традиционную наркологическую медицинскую помощь, которая предоставляется в амбулаторных и стационарных условиях.