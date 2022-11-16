16 ноября в городе в 19.30 был введен режим ЧС из-за плохого качества воды.

Соответствующее решение глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко принял по итогам заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская сообщила, что в пробах воды превышено содержание органических веществ бромдихлормметана и дибромхлорметана.

В связи с этим водопроводную воду можно использовать только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления пищи употреблять бутилированную или привозную воду.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам горожан по тел.: 8 (86365) 5-12-33. Телефон горячей линии: 8 (86365) 7-70-66.

Кроме того, в городе будет организован подвоз воды.