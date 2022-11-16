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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Питьевую воду по Каменску возят восемь машин

ЖКХ

График подвоза воды во время ЧС в Каменске-Шахтинском

Опубликовано

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам горожан по телефону: +78636551233.
Телефон горячей линии: +78636577066 (круглосуточно, без выходных).

  • Пересечение улицы Мусина – переулок Железнодорожный с 8.00 до 9.00
  • Пересечение переулок Володарского – улица Кирова с 9.00 до 10.00
  • Пересечение переулок Коммунистический – улица Ленина с 10.00 до 11.00
  • Пересечение улицы Орджоникидзе – переулок Железнодорожный с 11.00 до 12.00
  • Пересечение улицы Орджоникидзе – переулок Володарского с 12.00 до 13.00
  • Пересечение улицы Спортивной – переулок Астаховский с 13.00 до 14.00
  • Пересечение улицы Желябова – переулок Коммунистический с 14.00 до 15.00
  • Пересечение улицы Гагарина – переулок Володарского с 15.00 до 16.00
  • Пересечение улицы Щаденко – переулок Астаховский с 16.00 до 17.00
  • Пересечение переулок Коммунистический – улица Украинская с 17.00 до 18.00
  • Пересечение проспект Карла Маркса – улица Украинская с 18.00 до 19.00
  • Пересечение улицы Ворошилова – переулок Коммунистический с 19.00 до 20.00
  • Пересечение улицы Кирова – переулок Крупской с 8.00 до 9.00
  • Пересечение улицы Ленина – переулок Крупской с 9.00 до 10.00
  • Пересечение улицы Арсенальной – переулок Крупской с 10.00 до 11.00
  • Пересечение улицы Желябова – переулок Крупской с 11.00 до 12.00
  • Пересечение улицы Желябова – переулок Ковалева с 12.00 до 13.00
  • Пересечение улицы Гагарина – переулок Красноармейский с 13.00 до 14.00
  • Пересечение улицы Щаденко – переулок Крупской с 14.00 до 15.00
  • Пересечение улицы Ворошилова – переулок Крупской с 15.00 до 16.00
  • Пересечение улицы Щаденко – переулок Башкевича с 16.00 до 17.00
  • Пересечение переулка Крупской – переулок Торговый с 17.00 до 18.00
  • Пересечение улицы Освобождения – переулок Башкевича с 18.00 до 19.00
  • Пересечение улицы Освобождения – переулок Коммунальный с 19.00 до 20.00
  • Пересечение улицы Ворошилова – переулок Зеленый с 8.00 до 9.00
  • Улица Ворошилова, 143 с 9.00 до 10.00
  • Улица Героев Пионеров, 73 с 10.00 до 11.00
  • Улица Ворошилова, 157 А (детский сад №8) с 11.00 до 12.00
  • Улица Ворошилова, 154  с 12.00 до 13.00
  • Улица Героев Пионеров, 81 (Лицей №5) с 13.00 до 14.00
  • Улица Красная, 9А (детский сад №4) с 14.00 до 15.00
  • Пересечение улицы Ученическая – улица Рабочая с 15.00 до 16.00
  • Пересечение улицы Дорошева – улицы Шахтеров с 16.00 до 17.00
  • Пересечение улицы Восточная – улицы Донская с 17.00 до 18.00
  • Пересечение улицы Красной – переулок Тихий с 18.00 до 19.00
  • Пересечение улицы Советской – перекресток Тихий с 19.00 до 20.00
  • Улица Танкистов, 28 (средняя школа №4) с 8.00 до 9.00
  • Пересечение улицы Свердлова – улица Текстильщиков с 9.00 до 10.00
  • Перекресток Просторный, 1 (средняя школа №10) с 10.00 до 11.00
  • Пересечение улицы Гоголя – улица Уральская с 11.00 до 12.00
  • Улица Нефтянников, 26 (детский сад №13) с 12.00 до 13.00
  • Пересечение улицы Котовского – перекресток Полевой с 13.00 до 14.00
  • Улица Декабристов,4 (ГБ 1) с 14.00 до 15.00
  • Улица Декабристов 9 А (детский сад №39) с 15.00 до 16.00
  • Пересечение улицы 1-я линия – улица островского, 57 (средняя школа №6) с 16.00 до 17.00
  • Пересечение переулок Станционный – улица Кривошлыкова с 17.00 до 18.00
  • Пересечение улицы Разина — переулок Станционный с 18.00 до 19.00
  • Переулок Почтовый (детский сад №34) с 19.00 до 20.00
  • Пересечение улицы Заводская – улица Лермонтова с 20.00 до 21.00
  • Улица Заводская – улица Лермонтова с 21.00 до 22.00

Микрорайон Лиховской

  • Пересечение улицы Советская – переулок Кооперативный с 8.00 до 9.00
  • Улица Гагарина, 143 (детский сад №26) с 9.00 до 10.00
  • Пересечение улицы Октябрьская – переулок Семенкова с 10.00 до 11.00
  • Пересечение переулок Строительный – улица Гагарина с 11.00 до 12.00
  • Переулок Строителей, 26 (детский сад 7) с 12.00 до 13.00
  • Пересечение улицы Ленина — переулок Рудничный с 13.00 до 14.00
  • Пересечение улицы Шевченко – переулок Переездный с 14.00 до 15.00
  • Пересечение улицы Шевченко – переулок Карла Маркса с 15.00 до 16.00
  • Пересечение улицы Вокзальной  –  переулок Социалистический с 16.00 до 17.00
  • Пересечение улицы Вокзальной – улица Свердлова с 17.00 до 18.00
  • Пересечение улицы Гастелло – улица Шевченко с 18.00 до 19.00
  • Пересечение переулок Северный – переулок Новый с 19.00 до 20.00

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