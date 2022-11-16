общество
Для семей с детьми придумали новое пособие
С 1 января семьи, имеющие детей до 17 лет, а также ожидающие рождения ребенка, начнут получать универсальное пособие.
Согласно закону, который одобрила Госдума 15 ноября, в одно пособие решено объединить сразу шесть мер соцподдержки:
- пособие беременным женщинам
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей
- выплата на первого ребенка до 3 лет
- выплата на третьего ребенка до 3 лет
- пособие на детей от 3 до 8 лет
- пособие на детей от 8 до 17 лет
Право на получение универсального пособия будут иметь семьи, чем среднедушевой доход не будет превышать величину прожиточного минимума, у которых не будет превышен уровень имущественной обеспеченности. Проще говоря, если семья имеет очень низкий доход, но проживает в огромном, хотя и стареньком доме, в выплате этого пособия ей скорее откажут.
Размер универсального пособия может составить 50, 75 либо 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка подходящего возраста. Таким же может оказаться размер пособия для беременной женщины.
Оформить это пособие можно будет через «Госуслуги» либо при личном посещении МФЦ.