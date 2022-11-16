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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Для семей с детьми придумали новое пособие

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С 1 января семьи, имеющие детей до 17 лет, а также ожидающие рождения ребенка, начнут получать универсальное пособие.

Согласно закону, который одобрила Госдума 15 ноября, в одно пособие решено объединить сразу шесть мер соцподдержки:

  • пособие беременным женщинам
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей
  • выплата на первого ребенка до 3 лет
  • выплата на третьего ребенка до 3 лет
  • пособие на детей от 3 до 8 лет
  • пособие на детей от 8 до 17 лет

Право на получение универсального пособия будут иметь семьи, чем среднедушевой доход не будет превышать величину прожиточного минимума, у которых не будет превышен уровень имущественной обеспеченности. Проще говоря, если семья имеет очень низкий доход, но проживает в огромном, хотя и стареньком доме, в выплате этого пособия ей скорее откажут.
Размер универсального пособия может составить 50, 75 либо 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка подходящего возраста. Таким же может оказаться размер пособия для беременной женщины.

Оформить это пособие можно будет через «Госуслуги» либо при личном посещении МФЦ.

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