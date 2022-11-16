С 1 января семьи, имеющие детей до 17 лет, а также ожидающие рождения ребенка, начнут получать универсальное пособие.

Согласно закону, который одобрила Госдума 15 ноября, в одно пособие решено объединить сразу шесть мер соцподдержки:

пособие беременным женщинам

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей

выплата на первого ребенка до 3 лет

выплата на третьего ребенка до 3 лет

пособие на детей от 3 до 8 лет

пособие на детей от 8 до 17 лет

Право на получение универсального пособия будут иметь семьи, чем среднедушевой доход не будет превышать величину прожиточного минимума, у которых не будет превышен уровень имущественной обеспеченности. Проще говоря, если семья имеет очень низкий доход, но проживает в огромном, хотя и стареньком доме, в выплате этого пособия ей скорее откажут.

Размер универсального пособия может составить 50, 75 либо 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка подходящего возраста. Таким же может оказаться размер пособия для беременной женщины.

Оформить это пособие можно будет через «Госуслуги» либо при личном посещении МФЦ.