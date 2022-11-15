анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 46-го выпуска «ПИКа» от 16 ноября 2022 года.
Читайте в номере:
- Не маньяк, но насильник. Слухи о серийном маньяке в Каменске оказались преувеличенными, но подозреваемый в двух тяжких преступлениях установлен и задержан. Как предполагает следствие, их совершил буквально недавно освободившийся из тюрьмы лиховчанин. »3
- Продажу трансформаторов требуют аннулировать и дать людям электричество! »6-7
- Если оператор не вывозит мусор, пусть снижает тарифы. Передача новому собственнику арестованного водопровода, скандал вокруг установки вышки сотовой связи возле жилого дома, претензии к мусорному оператору — эти темы обсуждали депутаты, поэтому заседание было долгим и бурным. »4-5
- Вода не лучше, перерасчет не больше. Глава местного Роспотребнадзора сообщает про качество воды, а гендиректор «Истока» — про перерасчет за нее. »2-3
- А вам чек нужен? Все чаще и чаще каменчане слышат этот вопрос в каменских магазинах, АЗС и других торговых точках. Но как без бумажки в руках проверить, правильно ли пробили товар, и что делать, если надо вернуть покупку? »10-11
- Вышка на Красной убивает веру. Жители многоквартирного дома № 66 на ул. Красной уже вторую неделю бунтуют против установки вышки сотовой связи в своем дворе. Постоянно дежурят, не пуская строительную технику. »2, 3
- В «Лога» поведет новая дорога. До открытия новой, не очень большой, но очень современной дороги в х. Старая Станица осталось около двух недель. »14
- Мимо Каменска по Донцу. Что может быть романтичнее прогулки по реке на катере или теплоходе? Сегодня, чтобы получить такое удовольствие, горожанам нужно либо иметь собственное плавсредство, либо отправляться в Ростов. А ведь когда-то в Каменске был свой речной вокзал. »25
- Зачем сове гвозди, а Насте паук? Не успели каменчане порадоваться танцу брейкера Алексея Климова на телеканале ТНТ, как буквально пару недель спустя телезвездой на канале «Пятница» стала воспитанница цирковой школы «Трюк жизни» 12-летняя Анастасия Мельниченко. Настя вместе со своим руководителем Кристиной Берлизовой побывала в гостях у «ПИКа» и раскрыла секреты закулисья программы «Вундеркинды». »24, 25