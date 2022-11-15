Разрытие недалеко от ЦГБ около трех недель мешает движению транспорта. Но работ никаких не ведется. «Зачем эта яма? Когда, наконец, вернется нормальное движение?» – задаются вопросом горожане.

Этот вопрос поднял на заседании городской думы 15 ноября депутат Сергей Мерецкий. Практически каждый водитель, проезжая этот участок дороги, сталкивается проблемой. Мало того что улица узкая, еще и полдороги перекрыто. В часы пик здесь собираются большие пробки.

Председатель гордумы Михаил Ухин рассказал депутатам, что частное лицо здесь проводит газ. Разрешение на разрытие брал сам собственник. Однако действие этого разрешения закончилось. Гражданину выписан штраф, и его будут принуждать к восстановлению дороги.

Правда, депутат Игорь Деев пояснил ситуацию так: газовики после заявки особо не спешат приезжать и проводить газ. Иногда ожидание длится до полутора месяцев. А крайним остается заказчик услуги.