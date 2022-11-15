Госдума сразу в двух чтениях одобрила закон, согласно которому нуждающимся женщинам будет выплачиваться единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Благодаря новому закону с 1 января 2023 года в России будет запущена система комплексной адресной поддержки семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Решение позволит российским семьям получать пособие только по одному заявлению, иными словами — по принципу «одного окна».

По информации Минтруда, пособие объединит следующие выплаты:

для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

по уходу за ребенком до 1,5 лет;

на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);

на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);

на детей от 3 до 8 лет (выплачивают органы социальной защиты);

на детей от 8 до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит 7, 10,5 и 14 тысяч руб. соответственно.