Долгосрочный прогноз погоды на предстоящую зиму в Ростовской области сделал кандидат географических наук климатолог Александр Иошпа.

Он предполагает, что этой зимой осадков будет много, причем в южной части региона это будет в основном снег с дождем. Среднемесячные температуры будут в пределах нормы, а на севере – ниже климатической нормы, сообщает donnews.ru.

Что касается краткосрочного прогноза, то в пятницу, 18 ноября, он прогнозирует мороз до –2 градусов, по северу до –4. На выходных, 19 и 20 ноября, в Ростове-на-Дону температура не опустится ниже нулевых отметок, а в северных районах ожидается слабый мороз.