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В России детей-безбилетников запретили высаживать из поездов
Минтранс РФ утвердил новые правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
Теперь высадка безбилетных пассажиров до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых под запретом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новое положение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Ранее подобный запрет был установлен на принудительную высадку детей-безбилетников из автомобильного и городского наземного электрического транспорта.