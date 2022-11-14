Минтранс РФ утвердил новые правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Теперь высадка безбилетных пассажиров до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых под запретом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новое положение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее подобный запрет был установлен на принудительную высадку детей-безбилетников из автомобильного и городского наземного электрического транспорта.