Воспитанники каменской СШОР № 1 стали обладателями очередных наград на областном открытом турнире по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет.

Соревнования проходили 16 ноября в Новочеркасске и были приурочены к Всероссийскому дню самбо. По итогам схваток бронзовыми призерами соревнований стали Максим Головков (тренер СШОР № 1 Андрей Грибенников, весовая категория +65 кг), Влад Петруновский (38 кг), Семен Савенко (42 кг). Серебро завоевал Руслан Севостьянов (50 кг). Влад, Семен и Руслан тренируются у преподавателя СШОР № 1 Сергея Диченскова.