Министерство здравоохранения дало указания российским регионам сделать запас лекарственных препаратов на четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

Такая необходимость объясняется задержками с поставками импортных препаратов. При этом отмечается, что зарубежные фармкомпании по-прежнему поставляют свою продукцию в Россию и почти ни одна из них не покинула российский рынок.

– По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки они имеют значение, – подчеркнул М. Мурашко.

Вместе с тем, по информации главы Министерства здравоохранения, наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами.