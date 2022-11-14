здоровье
Российским регионам поручили создать запас медикаментов
Министерство здравоохранения дало указания российским регионам сделать запас лекарственных препаратов на четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
Такая необходимость объясняется задержками с поставками импортных препаратов. При этом отмечается, что зарубежные фармкомпании по-прежнему поставляют свою продукцию в Россию и почти ни одна из них не покинула российский рынок.
– По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки они имеют значение, – подчеркнул М. Мурашко.
Вместе с тем, по информации главы Министерства здравоохранения, наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами.