Пенсионеры, ухаживающие за больными родственниками, с декабря начнут получать доплату к пенсии в размере 2400 руб.

Право на эту выплату имеют как работающие, так и прекратившие трудовую деятельность пенсионеры, сообщают «Известия».

Для получения этой компенсационной выплаты пенсионеру нужно до конца ноября обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о том, что на его иждивении действительно находится нетрудоспособный близкий родственник.

На данный момент выплату в размере 1200 руб. получают граждане трудоспособного возраста, ухаживающие за пожилыми людьми и инвалидами 1-й группы.