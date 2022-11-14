О способах слежки при помощи мобильного телефона рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Сегодня разработано множество программ, которые могут передавать информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить работу этих приложений можно по нескольким признакам.

Во-первых, нельзя игнорировать тот факт, если ваш смартфон стал неожиданно перегреваться.

Во-вторых, тревожным сигналом является резкое увеличение объем интернет-трафика.

Еще один тревожный фактор – быстрая разрядка телефона.

Чтобы узнать наверняка, не следят ли за вами через смартфон, попробуйте ввести команду *#21#. С помощью такой комбинации можно попытаться определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона.

Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам. Мобильный телефон может следить за вашими перемещениями, в постоянном режиме отправляя данные о местоположении без ведома владельца. Ряд программ также способны перехватывать почтовые сообщения, предупреждает эксперт.