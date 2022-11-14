Спортсмены из каменского клуба каратэ-до «Тори» приняли участие и стали победителями на чемпионате и первенстве Ростовской области по каратэ WKF.

Состязания проходили 5 и 6 ноября в Ростове. Из-за огромного количества участников конкуренция была колоссальная. Спортсмены клуба каратэ «Тори» продемонстрировали великолепную подготовку и выдержку. В итоге, Мария Шеверева, Алина Синебрюхова и Ксения Асеева завоевали по золотой медали каждая, обладательницами серебра стали Диана Буценко и Виктория Лутошкина. Бронзовым призером соревнований стал Роман Буценко. Тренирует спортсменов Александр Кравченко.

По итогам отбора Ксения Асеева, Диана Буценко, Алина Синебрюхова, Виктория Лутошкина будут представлять Ростовскую область на Первенстве России, которое пройдет с 23 по 26 ноября в Москве.