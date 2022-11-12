Следственным отделом по городу Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По данным следствия, 8 ноября 2022 года неустановленный мужчина, находясь на ул. Советской (мкр. Лиховской г. Каменска-Шахтинского Ростовской области) напал на 16-летнюю местную жительницу, после чего изнасиловал.

Следователем и криминалистом следственного управления произведен осмотр места происшествия с помощью криминалистической техники. По изъятым вещественным доказательствам проведены экспертные исследования.

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель г. Каменска-Шахтинского. Установлено, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилования, освободился из мест лишения свободы в октябре 2022 года.

Следователи проводят необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.