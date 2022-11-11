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Зарплату клиентам «Сбера» можно перевести по мобильнику
«Сбербанк» РФ запустил специальный сервис, который позволяет переводить зарплаты по номеру телефона.
«Если раньше работодателю нужно было знать реквизиты счета сотрудника, то теперь — только номер телефона, к которому привязана карта «Сбера». Это стало возможно благодаря запуску сервиса «Платите зарплату по номеру телефона» в интернет-банке «СберБизнес», — говорится в сообщении российского банка.
Стоит отметить, что новый сервис доступен всем зарплатным клиентам «Сбербанка».