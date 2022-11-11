Утром 11 ноября на ул. Островского, в районе бывшего роддома, дорожники начали расчищать от грязи участки с вырезанным асфальтом и готовить их к новому покрытию. В связи с этим проезд по этой улице затруднен.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядной организации ИП Овчинников, ямы на этой дороге должны заасфальтировать до конца дня.

Кстати, этот же подрядчик ранее залатал виадук, дорогу на кольце на ул. Лиховской и еще несколько городских дорог.