По прогнозу синоптиков, 12 и 13 ноября в Каменске будут пасмурными, но теплыми. Воздух в дневные часы прогреется от +9…+13 ⁰С.

Осадков не ожидается, а в ночные часы температура не опустится ниже +4…+8 ⁰С. Также на выходные синоптики прогнозируют сильный западный ветер 15-17 м/с.

Но долго радоваться теплу не придется. Уже с понедельника, 14 ноября, столбики термометров опустятся до +7 ⁰С с последующим понижением во вторник до +1…+3 ⁰С. Возможны ночные заморозки до конца недели с температурой -2…-4, местами до -5 ⁰С.

