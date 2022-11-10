Госдума приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. В случае ранения или увечья они будут наделены статусом инвалида боевых действий.

Сумма пенсий для ветеранов боевых действий увеличивается на 32%. Для них предусмотрены налоговые льготы, послабления при оплате услуг ЖКХ и госпошлин, а также льготы при пользовании общественным транспортом, пишет «Коммерсант». Ветераны могут претендовать на улучшение жилищных условий, путевки в санатории и льготное поступление в вузы.