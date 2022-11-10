Торжественное мероприятие по этому поводу состоится сегодня, 10 ноября, в отделе МВД.

Традиционно в мероприятии, кроме сотрудников полиции, свободных от дежурств, примут участие ветераны органов внутренних дел. Присутствующие не ограничатся лишь добрыми словами. Более двадцати сотрудников отдела получат медали «За отличие в службе», почетные грамоты и ценные подарки.

Начальник межмуниципального ОМВД России «Каменский» полковник полиции Алексей Таран:

— Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел! Во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности. Именно эти качества ценились и ценятся гражданским обществом. Сегодня, продолжая дело своих предшественников, личный состав с честью выполняет поставленные задачи.

Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому поколению сотрудников. Желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Благодарю всех за службу!

Заместитель начальника МО МВД России «Каменский», начальник следственного отдела подполковник юстиции Оксана Костюченко:

— Дорогие коллеги! Наша работа опасна, трудна, но очень важна для каждого из нас. В наш профессиональный праздник хочу пожелать моим дорогим следователям и всем сотрудникам полиции здоровья, удачи, благополучия, терпения и энергии. Пусть наш труд будет оценен по достоинству, карьера складывается, а дома всегда ждут и любят!

Заместитель начальника МО МВД России «Каменский» подполковник внутренней службы Сергей Павлов:

— Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы честь и отвага, доблесть и соблюдение законов, честность и вера в свое дело приносили вам удовлетворение и гармонию. Вы — надежная опора и поддержка миллионов граждан. Благодарю вас за труд! Желаю легких рабочих будней, достатка и профессионального роста!

Заместитель начальника МО МВД России «Каменский» руководитель ГРЛС капитан полиции Алена Клыкова:

— Уважаемые коллеги, примите сердечные поздравления в этот замечательный день. Мы ценим ваши деловые качества, лидерство, репутацию, авторитет. Желаем вам выдержки, крепости духа, бодрости, прекрасного настроения, трудовых подвигов и славных достижений. Пусть служба приносит только радостные будни!