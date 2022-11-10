ЖКХ
Роспотребнадзор рекомендует каменчанам пить бутилированную или кипяченую воду
Эти выводы сделаны на основании лабораторных испытаний от 8 ноября.
По информации администрации города, руководитель Роспотребнадзора В. Тыквинская сообщает, что для исключения негативного влияния на здоровье горожан необходимо:
- ОАО «Исток» принять меры по корректировке методов водоочистки для повышения ее надежности с использованием метода аммонизации с обязательным контролем за эффективностью очистки этапов водоподготовки.
- Продолжить еженедельный контроль содержания тригалогенметанов: бромдихлорметена, дибромхлорметана, бромоформа на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в рамках производственного контроля.
- В связи с периодом внедрения и наладки дополнительных методов очистки от органических примесей исходной воды для предотвращения негативного влияния в питьевых целях рекомендовать использовать бутилированную воду либо кипяченую.