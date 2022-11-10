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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск находится в эпицентре энтеровируса

ЖКХ

Роспотребнадзор рекомендует каменчанам пить бутилированную или кипяченую воду

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Эти выводы сделаны на основании лабораторных испытаний от 8 ноября.

По информации администрации города, руководитель Роспотребнадзора В. Тыквинская сообщает, что для исключения негативного влияния на здоровье горожан необходимо:

  • ОАО «Исток» принять меры по корректировке методов водоочистки для повышения ее надежности с использованием метода аммонизации с обязательным контролем за эффективностью очистки этапов водоподготовки.
  • Продолжить еженедельный контроль содержания тригалогенметанов: бромдихлорметена, дибромхлорметана, бромоформа на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в рамках производственного контроля.
  • В связи с периодом внедрения и наладки дополнительных методов очистки от органических примесей исходной воды для предотвращения негативного влияния в питьевых целях рекомендовать использовать бутилированную воду либо кипяченую.

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