Комитет Госдумы по бюджету и налогам дал «добро» на перенос начала обложения акцизом сахаросодержащих напитков с 1 января на 1 июля 2023 года. Подобное изменение планируют внести в Налоговый кодекс.

Согласно документу, под акциз попадут напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общепита), «в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 г на 100 мл напитка». Но объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна быть более 1,2%.