Заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов, обвиняемых в совершении преступлений*.

По версии следствия, осенью 2021 года фигуранты дела по месту своего жительства (в садоводческом товариществе «Донское») организовали лабораторию и изготовили там более 30 кг наркотического средства для дальнейшей продажи. Также в доме супругов были обнаружены более 25 г наркотического вещества, которое они хранили у себя для личного употребления.

Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд.

*ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).