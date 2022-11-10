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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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происшествия

Каменских супругов будут судить за незаконное производство более 30 кг синтетического наркотика

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Заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов, обвиняемых в совершении преступлений*.

По версии следствия, осенью 2021 года фигуранты дела по месту своего жительства (в садоводческом товариществе «Донское») организовали лабораторию и изготовили там более 30 кг наркотического средства для дальнейшей продажи. Также в доме супругов были обнаружены более 25 г наркотического вещества, которое они хранили у себя для личного употребления.

Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд.

*ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

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