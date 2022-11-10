В первых числах ноября казаки Всевеликого войска Донского вместе с гуманитарным конвоем побывали в одном из казачьих полков, дислоцирующихся на Донбассе. Общий вес гуманитарного груза – почти 8 тонн.

Первым делом казаки, в том числе атаман Донецкого округа казачий полковник Алексей Сидаков и атаман Всевеликого войска Донского есаул Сергей Бодряков, прибыли в одно из подразделений, дислоцирующееся в районе города Стаханова. Туда они привезли предметы обмундирования, теплое белье, зимнюю одежду и обувь, медикаменты, тепловизоры, квадрокоптеры и другие приспособления для выполнения боевых задач, продукты питания. В сборе этого груза принимали участие и каменчане.

Пока шла перегрузка гуманитарки, атаман войскового казачьего общества “Всевеликое войско Донское” Сергей Добряков и командир казачьего полка гвардии полковник Владимир Полуполтинных обсудили вопросы тылового обеспечения казачьей воинской части, а также что еще нужно привезти казакам, участвующим в Специальной военной операции.

В. Полуполтинных от имени личного состава поблагодарил казаков и атаманов Донецкого округа и всех неравнодушных жителей Дона на помощь и поддержку.