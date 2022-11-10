В начале ноября в Красном Сулине состоялся первый семинар, на котором представители Министерства строительства и Министерства транспорта Ростовской области объясняли главам городов и районов, как будут ремонтировать дороги в ходе «трехлетки дорог».

В совещании приняли участие представители 15 городов и районов, в том числе глава администрации Каменска Владимир Шевченко и его заместитель по ЖКХ Роман Кравцов. Участники семинара обсуждали вопросы эксплуатации муниципальных дорог, строительства и ремонта дорог областного значения и использования средств муниципальных дорожных фондов, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Отметим, областную программу ремонта дорог, так называемую трехлетку дорог, губернатор Василий Голубев объявил 17 октября. До 2025 года планируется отремонтировать около тысячи автодорог протяженностью 2,2 тыс. км. На эти цели из бюджета региона планируется направить 84 млрд руб.

Напомним, 9 ноября, в ходе заседания городской думы В. Шевченко сообщил, что в 2023 году на ремонт городских дорог область выделит 160 млн руб. Вероятно, эти средства будут выделены в рамках «трехлетки дорог».