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Каменчанки завоевали главный титул в международном конкурсе красоты «Мировая красавица – 2022»
Юные воспитанницы детской школы моделей Kids Models София Поногайбо, Валерия Медина и Влада Бородина приняли участие в мировом финале конкурса красоты, моды и таланта World Beauty — 2022 в Москве.
В конкурсе, который проходил с 5 по 6 ноября, участвовали более 70 представительниц из России, Турции, Казахстана и Абхазии. В июле София, Валерия и Влада уже победили в национальном отборочном этапе и поэтому представили Россию на международном.
В конкурсе красоты участники продемонстрировали себя в трех выходах: в национальных, спортивных костюмах и вечерних платьях.
Среди приглашенных членов жюри присутствовали почетный президент фестиваля народный художник России В.М. Зайцев и председатель жюри — историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.
По итогам трех конкурсных выходов воспитанницы Kids Models завоевали титулы:
- Валерия Медина — «Гран при юная мировая красавица — 2022» в возрастной категории 7-9 лет;
- Влада Бородина — «Гран при мировая красавица — 2022» в возрастной категории 14-17 лет;
- София Поногайбо (г. Зверево) — «Гран при маленькая мировая красавица — 2022» в возрастной категории 4-6 лет.