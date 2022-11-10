Юные воспитанницы детской школы моделей Kids Models София Поногайбо, Валерия Медина и Влада Бородина приняли участие в мировом финале конкурса красоты, моды и таланта World Beauty — 2022 в Москве.

В конкурсе, который проходил с 5 по 6 ноября, участвовали более 70 представительниц из России, Турции, Казахстана и Абхазии. В июле София, Валерия и Влада уже победили в национальном отборочном этапе и поэтому представили Россию на международном.

В конкурсе красоты участники продемонстрировали себя в трех выходах: в национальных, спортивных костюмах и вечерних платьях.

Среди приглашенных членов жюри присутствовали почетный президент фестиваля народный художник России В.М. Зайцев и председатель жюри — историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

По итогам трех конкурсных выходов воспитанницы Kids Models завоевали титулы: