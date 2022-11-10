Такой размер индексации тарифов на газ с 1 декабря 2022 г. указан в проекте приказа Федеральной антимонопольнойя службы России.

В таком же размере будут увеличены тарифы на электроэнергию.

Также с 1 декабря подорожают услуги водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоза мусора. Однако процент их роста пока не уточнен.

По сообщению ТАСС, рост тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 г. обусловлен прогнозом социально-экономического развития России и необходим для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу российской системы ЖКХ.

Очередная индексация тарифов на коммунальные услуги в РФ запланирован на 1 июля 2024 г.