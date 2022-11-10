Предложения озвучил министр экономразвития РО М. Папушенко в Госдуме.

Как сообщает региональная пресс-служба, министр предложил присвоить статус «свободной экономической зоны» субъектам РФ, на территории которых введен режим среднего уровня реагирования.

От Ростовской области предлагается: докапитализация региональных институтов поддержки, увеличение размера займа до 10 млн рублей, продление срока действий ТОСЭРов до 20 лет с одновременным снятием ограничений по ОКВЭДам, что позволит сохранить деловую активность бизнеса.

Еще одно предложение – это сокращение сроков получения патентов, что поможет деятельности инновационных компаний и ускорит внедрение разработок.

Напомним, в Ростовской области средний уровень реагирования введен президентом В. Путиным с 19 октября.