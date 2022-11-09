Как сообщает региональная пресс-служба, Ростовская область заняла десятое место среди самых трезвых регионов по стране и второе — в Южном федеральном округе, уступив Республике Калмыкия.

При анализе учитывались показатели розничной продажи алкоголя на душу населения (в литрах этанола) за третий квартал 2022 года. Рейтинг регионов осуществлялся в рамках национального проекта «Демография», который призван помочь гражданам сформировать систему мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в том числе отказ от употребления алкоголя.