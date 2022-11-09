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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские волонтеры помогают пожилым людям смотреть «цифру»

общество

Волонтеров освободят от оплаты услуг мобильной связи

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Это произойдет с 1 января 2023 года. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 8 ноября.

Закон предполагает компенсацию расходов на услуги мобильной связи и освобождение от уплаты НДФЛ с нее для добровольцев. Согласно документам, изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда. 

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