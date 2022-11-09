Это произойдет с 1 января 2023 года. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 8 ноября.

Закон предполагает компенсацию расходов на услуги мобильной связи и освобождение от уплаты НДФЛ с нее для добровольцев. Согласно документам, изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда.