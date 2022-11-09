Днём 9 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Каменске (в мкр. Лиховском) разыскивают мужчину, который подозревается в серии изнасилований.

Портал DON24.RU, в частности, сообщает: «Мужчина может быть замешан в пяти эпизодах насилия. На данный момент известно о трех нападениях на девушек 25, 26 и 27 октября между 05:30 и 06:30. Эти эпизоды связывают с двумя другими изнасилованиями, случившимися 2 ноября. Первое из них датировано шестью часами утра, второе – десятью вечера. Известно, что одной из жертв маньяка меньше 18 лет».

Также в материале ссылаются на документ, который распространяется от лица ГУ МВД по Ростовской области — ориентировку, составленную на подозреваемого. В ней говорится, что мужчине 30–35 лет, он плотного телосложения и ростом от 170 до 175 см. По словам жертв, мужчина не носит нижнее белье, а от его рук исходит сильный запах копченой рыбы. Как сообщили «ПИКу» свои источники в силовых органах, этой ночью действительно неизвестный напал на 16-летнюю девушку и изнасиловал её. Это случилось около полуночи. Сейчас нападавшего разыскивает полиция. В начале ноября произошёл лишь один прохожий случай, в самом Каменске. Тогда пострадала женщина. Преступник тоже пока не задержан. Однако правоохранители не связывают эти два происшествия.