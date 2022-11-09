На заседании городской думы, состоявшемся 9 ноября, чиновники и депутаты много говорили о проблеме мусора в городе.

Глава администрации Владимир Шевченко согласился с мнением, что, несмотря на начавшийся процесс вывоза свалок, в городе чище не становится. Но тут же привычно обвинил в нечистоплотности каменчан, обернув этот вывод в народное мнение.

Глава рассказал, что однажды во время его турне по Каменску кто-то из жителей ему посоветовал: «Народ в Каменске нужно воспитывать очень жестко».

Тема «невоспитанного» народа как палочка-выручалочка часто оправдывает нерасторопность или нерадивость чиновников.

Отметим, на заседании была также озвучена информация о том, что в 2023 г. обещают выделить из регионального бюджета 45 млн руб. на 155 контейнерных площадок для частного сектора.