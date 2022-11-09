8 ноября на телеканале «Пятница» состоялся показ шоу «Вундеркинды», в котором поучаствовала и юная артистка из каменской цирковой школы «Трюк жизни» Анастасия Мельниченко.

Звездную интуицию против детских талантов в шоу демонстрировали артисты кино Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, которых телезрители знают по ситкомам «СашаТаня» и «Универ». Актеры пробовали угадать, какими талантами владеет Анастасия: жонглирует всем подряд, дрессирует тарантулов, дает советы, как бороться с фобиями, или поедает насекомых. На этот раз интуиция Валентины Рубцовой дала осечку — она предположила, что Настя дает советы, как бороться с фобиями, и… проиграла вундеркиндам. Денежный приз в размере 10 тыс. руб. достался юным участникам.

О самых интересных моментах съемок читайте в «ПИКе» № 46 от 16 ноября.