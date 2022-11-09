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Налоговики города проконсультируют каменчан
17 и 18 ноября — дни открытых дверей в налоговой инспекции.
Горожане смогут задать свои вопросы по уплате имущественных налогов, порядка получения льгот по налогам.
Специалисты проконсультируют налогоплательщиков по вопросам:
- расчета имущественных налогов
- порядка направления налоговых уведомлений
- заполнения заявлений по льготам и на уточнение данных.
Также каждый желающий сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Напоминаем, имущественные налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2022 г.
Адреса налоговых инспекций в Каменске:
- ул. Кирова, 63;
- ул. Ленина, 15.