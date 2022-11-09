17 и 18 ноября — дни открытых дверей в налоговой инспекции.

Горожане смогут задать свои вопросы по уплате имущественных налогов, порядка получения льгот по налогам.

Специалисты проконсультируют налогоплательщиков по вопросам:

расчета имущественных налогов

порядка направления налоговых уведомлений

заполнения заявлений по льготам и на уточнение данных.

Также каждый желающий сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напоминаем, имущественные налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2022 г.

Адреса налоговых инспекций в Каменске: