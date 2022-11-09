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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский предприниматель задолжал в госбюджет более 16 млн руб.

общество

Налоговики города проконсультируют каменчан

Опубликовано

17 и 18 ноября — дни открытых дверей в налоговой инспекции.

Горожане смогут задать свои вопросы по уплате имущественных налогов, порядка получения льгот по налогам.

Специалисты проконсультируют налогоплательщиков по вопросам:

  • расчета имущественных налогов 
  • порядка направления налоговых уведомлений 
  • заполнения заявлений по льготам и на уточнение данных.

Также каждый желающий сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напоминаем, имущественные налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2022 г.

Адреса налоговых инспекций в Каменске: 

  • ул. Кирова, 63; 
  • ул. Ленина, 15.

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