Еще в начале года коммунальные чиновники выезжали во второй округ, где проблемы были взяты на карандаш. Но воз и ныне там.

В список вошли ремонты остановки и детской площадки, отсыпка улиц, добавка мусорных баков и пр. Депутат Николай Стрельцов поинтересовался, что ему говорить избирателям, которые надеются на благополучие округа.

Сити-менеджер ответил, что по площадке будет объявлен аукцион. По остальным же вопросам вразумительного ответа депутат не получил, лишь традиционное «денег нет, но вы…».

– Мы живем с вами на те деньги, что у нас есть, – добавил В. Шевченко.