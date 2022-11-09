Чтобы передать гуманитарные посылки всем, кто обратился за помощью, активистам группы «Помощь мобилизованным» пришлось за четверо суток проехать более 3000 км.

Об этом корреспонденту «ПИКа» сообщил куратор группы «Помощь мобилизованным» атаман Глубокинского юрта Донецкого казачьего округа СКВРиЗ Анатолий Павлович.

В частности, 2 ноября А. Павлович вместе с волонтерами группы «Первая помощь» доставил гуманитарный груз в госпиталь на территории ЛНР. А 3 ноября продукты питания, медикаменты и посылки от родных передали мужчинам, мобилизованным из Каменска и Каменского района.

– Я хочу сказать «ПИКу» огромное спасибо. Потому что благодаря вашей газете меня нашли родители ребят, к которым я в этот раз ездил. Мы стараемся помочь всем, кто с нами связывается, возим гуманитарные грузы везде: в госпитали, в войсковые части. Сейчас с нами связались ростовские региональные группы, московская группа. Не у всех есть возможность доставить на Донбасс собранный груз. Свозят к нам, мы грузим в свои машины и везем, куда просят, – рассказал «ПИКу» А. Павлович.

Сейчас участники группы «Помощь мобилизованным» приступили к сбору очередной партии гуманитарной помощи нашим военным.

Желающие оказать помощь в сборе груза могут обратиться к координатору группы Екатерине (тел.: +7 988 567 4592) или Анатолию (тел.: +7 909 403 2003).

Кстати, с просьбой помочь связаться с кураторами этой группы обратился в редакцию «ПИКа» директор ООО «Промгазсервис-Юг» Юрий Гайдаренко. Сотрудники этого предприятия передали партию кровоостанавливающих резиновых жгутов Эсмарха, а также намерены оказать финансовую помощь в сборе гуманитарного груза для мобилизованных.