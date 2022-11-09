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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из резервных закромов областного бюджета выделят деньги на ремонт сетей водоснабжения
Фото из архива редакции, 2015 год.

ЖКХ

Из резервных закромов областного бюджета выделят деньги на ремонт сетей водоснабжения

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Губернатор Василий Голубев распорядился выделить из резервного фонда правительства области более 60 млн рублей ряду городов и районов на закупку материалов и оборудования для ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Увы, несмотря на кучу проблем в нашем городе, Каменск-Шахтинский в этот список не попал.

Как сообщает пресс-служба региона, ремонт планируется провести в Шахтах, Новошахтинске, Гукове, Звереве, Зернограде, Красном Сулине, Белой Калитве, Цимлянске, а также в 97 сельских поселениях, входящих в 19 муниципальных районов.

На выделенные средства  будут закуплено необходимое оборудование и материалы, в том числе насосы, хомуты, трубы и мотопомпы.

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