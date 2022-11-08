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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Зоозащитники призывают перед поездкой на авто поискать под капотом котов
Фото: drive2.ru

общество

Зоозащитники призывают перед поездкой на авто поискать под капотом котов

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Зоозащитники и ветеринары призывают жителей Ростовской области осматривать автомобиль перед началом поездки из-за прячущихся кошек. 

Наступившие холода заставляют уличных животных искать тепло. В поисках которого кошки и котята часто забираются под капот, под крылья или на колеса автомобилей. Чтобы не навредить хвостатым-полосатым, есть простой порядок действий, который поможет сохранить жизнь животного. Перед запуском двигателя водителей просят убедиться в отсутствии незваных пассажиров. В случае обнаружения зверька, попытаться его выманить при помощи вкусняшки или заранее припасенного пакетика с кормом. При этом желательно  не только самим каждое утро проводить быстрый осмотр машины, но и советовать это соседям-автомобилистам.

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