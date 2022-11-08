анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 45-го выпуска «ПИКа» от 9 ноября 2022 года.
Читайте в номере:
- Вышку во двор не пустили. Жильцы пятиэтажки на улице Красной дежурят в своем дворе уже несколько дней, протестуя против установки вышки сотовой связи. Они не смогли спасти многолетние деревья — их спилили ради этой самой вышки, но свой двор намерены отстоять. »3
- Пришли счета за отравленную воду. Каменчане массово жалуются, что им либо вообще дырка от бублика, либо убавили мизерно. Чиновники от проблемы открестились. /2
- Можно жечь ближе. Новые правила для жарки шашлыков и сжигания листвы. »7
- Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным. »5
- Какие у администрации мечты и планы на стадион «Прогресс». Администрация города на прошлой неделе обнародовала свои планы, касающиеся стадиона «Прогресс». »10,11
- Новое расписание автобусов №115 и №5. »11
- Спонсорам школ и детсадов полегчает с налогами. »5
- 120 минут на спасение. В региональном сосудистом центре для больных с острым коронарным синдромом, который располагается на базе каменской ЦГБ, в очередной раз спасли жизнь пациенту с инфарктом. Казалось бы, случай, каких сотни. Одно «но» — пострадавшему всего 35 лет! Инфаркт молодеет, а люди по-прежнему беспечны. »13