Согласно опросу, который провела страховая компания «Росгосстрах», стоимость медицинских услуг в стране выросла в среднем на 15%. Об этом сообщает РБК.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи граждан старше 18 лет из всех федеральных округов страны. 28% опрошенных считают, что услуги специалистов стали стоить на 10–15% дороже. Еще 46%) полагают, что цены на медицинские услуги за год выросли на 5-10%.

Чаще всего респонденты жаловались на высокие цены в стоматологии (76%). Чуть более половины признались, что высокой им кажется стоимость пластической хирургии (52%). Дорогими опрошенные считают услуги специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). Также 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

В «Росгосстрахе» также выяснили, сколько россияне тратят на медицину в год. Так 21% опрошенных заявил, что такие расходы составляют у него не более 5 тысяч рублей. 31% тратит на услуги медиков от 5 до 10 тысяч. Еще 24% рассказали, что на эти цели у них уходит 10-20 тысяч, 11% назвали сумму в 20-50 тысяч.

При этом 66% признались, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур.