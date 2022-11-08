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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С бутылкой за рулем. Фото: amsrus.ru

общество

О проблеме вождения в нетрезвом виде в России задумались пивовары

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Ассоциация производителей пива в России запустила акцию под названием «Питьнельзякурить». А еще опубликовала тест, пройдя который вы сможете узнать, на какого поэта за рулем вы больше всего похожи. 

В целом акция призвана обратить внимание на проблему вождения в нетрезвом состоянии. А главным ее лейтмотивом стали призывы не садиться за руль после употребления алкоголя, выбирать безопасную альтернативу – прогулку пешком, поездку на общественном транспорте, в такси и т.д. На главной странице акции кроме теста, также можно посмотреть короткометражный фильм, рассказывающий о культуре ответственного поведения водителей, главные роли к в котором исполняют актеры Варя Шмыкова и Гоша Кудренко. А еще узнать интересные факты о влиянии алкоголя на организм.

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